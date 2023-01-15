Erman Toroğlu'dan Fenerbahçeli yıldız oyuncuya eleştiri! "Bırak bu işleri"

Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK, evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Erman Toroğlu, mücadelenin ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, "Mert Hakan benim dikkatimi çekiyor. Yedek kulübesinde sarı kart görüyor. Bu çocuk rahatsız biraz. Atılırsa ne olur? Sahada olay olsa orada bulunuyor. Hırçın değil. Bu yaptığı aptallık. Oyun duruyor hakemle ve oyuncuyla konuşuyor. Burasına darbe alıyor sonra yerde yatıyor. Hakem devam ettirince ayağa kalkıyor. Bırak bu işleri sen büyük takımda oynuyorsun. Sorunlu bir oyuncu." ifadelerini kullandı.