Erman Toroğlu'dan Altay - Fenerbahçe maçı sonrası çok konuşulacak sözler: Vitor Pereira ve Mesut Özil kapışmış

Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Altay ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele sarı-lacivertlilerin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. A Spor'un usta yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında kadroya alınmayan Mesut Özil ile ilgili flaş bir iddaida bulundu. Toroğlu, "Aldığım bir duyuma göre Mesut Özil ile Pereira kapışmış" dedi. Toroğlu, "Mesut hocam beni oynatmayacaksan ben soyunmayayım demiş. Vitor Pereira da tamam soyunma demiş" ifadelerini kullandı.