Erman Toroğlu yorumladı! "Taylan Antalyalı kırmızı kart..."

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, Kayserispor deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maç sonrası A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, yaptığı açıklamada Taylan Antalyalı'nın kırmızı kart görmesi gerektiğini ifade etti. İşte detaylar...

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Kayserispor - Galatasaray maçını değerlendirdi. Toroğlu, mücadelenin ilk yarısında Taylan Antalyalı'nın İlhan Parlak'a faul yaptığı pozisyonu da yorumladı. İşte o pozisyon: