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Web Tv Video Erman Toroğlu Türkiye - Hırvatistan maçını yorumladı! "Akıllı defans yapacaksın"
Erman Toroğlu Türkiye - Hırvatistan maçını yorumladı!

Erman Toroğlu Türkiye - Hırvatistan maçını yorumladı! "Akıllı defans yapacaksın"

28.03.2023 | 22:52

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 2. maçında A Milli Takımımız, Hırvatistan'a 2-0 mağlup oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşma hakkında değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Hırvat takımının kalecisi dahil hepsinin top tekniği bizden iyi. Oyun görüşü de iyi. Onlar bizden iyi takım. Akıllı defans yapacaksın ve çıkıp gol atacaksın. Hırvatlara Brezila'ya oynadıkları gibi oynayacaksın." ifadelerine yer verdi.

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