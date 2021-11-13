Erman Toroğlu Türkiye-Cebelitarık maçındaki kırmızı kart pozisyonunu değerlendirdi! "Hakemden büyük kıyak"
A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 9. maçında Cebelitarık'ı konuk ederken, ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Türkiye-Cebelitarık mücadelesini çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Kırmızı kart pozisyonunu yorumlayan Toroğlu, "Hakemden büyük kıyak. Pozisyon sarı kart, öyle topçu atılmaz. Garip kuşun yuvasını yıkıyorsun. VAR attırdı, hakemin içine sinmedi. " dedi.