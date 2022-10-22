Erman Toroğlu Trabzonspor - Sivasspor maçının ilk yarısını değerlendirdi!

Son dakika spor haberi: Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Sivasspor'u ağırladı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu karşılaşmanın ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Artık insanlar iyi futbol istiyor. Mücadele olsun istiyorum, top kaçsın penaltı olsun. Umut Bozok'u sahada hiç görmedim. Ancak bunda onun suçu yok. Trabzon, Sivas'ın üstüne giderse kalesinde tehlike görebilir. Futbolcular onu hissetti. Trabzon'un dikkat etmesi lazım yoksa başları belaya girebilir" dedi. İşte o sözler...