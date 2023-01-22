Erman Toroğlu Trabzonspor - İstanbulspor maçının ilk yarısını değerlendirdi: Kale arkasında mangal yaksınlar

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, evinde İstanbulspor'u konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelenin ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Trabzon açısından tehlike var. Uğurcan zatürre geçirebilirdi hava soğuk olsa. Orada mangal falan yapar. Kale arkasında mangal yapsalar ve Uğurcan gidip ısınsa olur. İstanbulspor hiç çıkamıyor. Trabzonspor hücum yapmaya çalışıyor ama karşısında 9-10 kişi var. Biraz daha kenarlardan hücum etmesi lazım." dedi.