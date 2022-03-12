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Web Tv Video Erman Toroğlu Trabzonspor - Göztepe maçının ilk yarısını yorumladı! "Trabzon yokluğunu hissetti"
Erman Toroğlu Trabzonspor - Göztepe maçının ilk yarısını yorumladı!

Erman Toroğlu Trabzonspor - Göztepe maçının ilk yarısını yorumladı! "Trabzon yokluğunu hissetti"

12.03.2022 | 20:11

Süper Lig'in 29. haftasında lider Trabzonspor sahasında Göztepe'yi konuk etti. Medical Park Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadelenin ilk yarısı 2-2 eşiklikle noktalandı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu maçın ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Vitor Hugo'nun olmaması çok etkiliyor. Trabzonspor'un arkası geri kaçıyor. Orta sahaya uzak kaldığı zaman arada mesafe oluyor. O zaman da ilerideki oyuncuların gücü yetmiyor." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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