Erman Toroğlu Trabzonspor - Göztepe maçının ilk yarısını yorumladı! "Trabzon yokluğunu hissetti"

Süper Lig'in 29. haftasında lider Trabzonspor sahasında Göztepe'yi konuk etti. Medical Park Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadelenin ilk yarısı 2-2 eşiklikle noktalandı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu maçın ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Vitor Hugo'nun olmaması çok etkiliyor. Trabzonspor'un arkası geri kaçıyor. Orta sahaya uzak kaldığı zaman arada mesafe oluyor. O zaman da ilerideki oyuncuların gücü yetmiyor." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)