Erman Toroğlu şoke eden diyaloğu açıkladı! "Ozan Tufan ile Ümit Öztürk..."

Erman Toroğlu, A Spor ekranlarında flaş açıklamalarda bulundu. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe - Kasımpaşa maçına değinen Toroğlu, Ozan Tufan ile maçın hakemi Ümit Öztürk arasında geçen diyalogu anlattı.

Toroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Merkez Hakem Komitesi, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının bir gün öncesinde hakemlere verilen eğitimde "Size her takımdan sorun yaratan futbol ismi vereceğiz. Bu futbolculara dikkat edin, otoriteyi onlar üzerinden sağlayın." diyor. Her takımdan oyuncu veriyorlar bence de doğru. Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı oynanırken Ozan Tufan hakeme geliyor, "Siz kampta birer futbolcu seçmişsiniz, bizden sorunlu adam diye Caner'i seçmişsiniz." diyor. Hakem donup kalıyor. Hakemlerden takımlara hemen haber çıkıyor. Hakem de maçtan sonra komiteyi arıyor.