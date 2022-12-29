Erman Toroğlu Sivasspor'un iptal edilen golünü yorumladı! "Yıllarca unutulmaz"

Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile Galatasaray zorlu mücadelede karşı karşıya geldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmanın 50. dakikasında Sivasspor'un VAR kararı ile iptal edilen golünü yorumladı. Toroğlu, "Hakemin el hareketlerine göre ya ofsayt ya da en direkt vuruş var. Faul göremiyorum. Savunma oyuncusu kendisini sahanın dışına atarak pozisyondan kurtaramaz ama hücum oyuncusu ofsayttan kurtulabilir. Hiçbir pozisyonda ofsayt yok. Ayrıca VAR'dan gelecek olan ofsayt çizgisi nerede? Ben oraya 'Potansiyel rezalet' yazıyorum." dedi. | Galatasaray haberleri