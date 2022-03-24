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Web Tv Video Erman Toroğlu Portekiz - Türkiye maçının ilk yarısını yorumladı! "Aramızda sıklet farkı var"
Erman Toroğlu Portekiz - Türkiye maçının ilk yarısını yorumladı!

Erman Toroğlu Portekiz - Türkiye maçının ilk yarısını yorumladı! "Aramızda sıklet farkı var"

24.03.2022 | 23:50

Katar 2022 Dünya Kupası biletine sahip olmak için Portekiz ile Porto'nun Dragao Stadyumu'nda zorlu bir maça çıkan A Milli Futbol Takımı'mız ilk yarıyı 2-0 geride kapattı. A spor yorumcusu Erman Toroğlu ilk yarıyı değerlendirdi. Toroğlu, "4 pozisyonumuzdan 1 tanesi iyiydi ama ilk 45 dakikaya baktığımızda şunu görüyoruz. Aramızda sıklet farkı var. Çok çabuk geliyorlar ama çok çabuk kapanamıyoruz. Bisiklete binerken ciklet çiğneyemiyoruz." dedi.

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