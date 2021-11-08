Erman Toroğlu: Pereira Fenerbahçe'de teknik direktör değil sinek ikili olmuş

Son dakika Fenerbahçe haberleri: A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Fenerbahçe - Kayserispor maçını Takım Oyunu programında değerlendirdi. Toroğlu, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Vitor Pereira ile ilgili "Bu teknik direktör Fenerbahçe'de teknik direktör değil sinek ikili olmuş durumda, şu anda kukla vazifesi görüyor. Herkes ona bir şeyler yaptırmaya kalkıyor." ifadelerini kullandı. (FB spor haberi)