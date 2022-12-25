Erman Toroğlu N'Koudou'nun pozisyonu yorumladı! Kırmızı kart verilmeli miydi?

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Erman Toroğlu, mücadelenin ilk yarısını değerlendirdi. N'Koudou ve Kitsiou arasındaki pozisyona değinen Toroğlu, "Bu kadar senelik futbol, hakemlik ve seyircilik hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. 10 tane Gaziantepli futbolcuya, 10 tane Beşiktaşlı futbolcuya göstersen kırmızı kart der. Bu futbol adına ahlaksızlık, bu futbol adına terbiyesizlik. Bu pozisyon kırmızı oğlu kırmızı. VAR da çağırdı, inanılır gibi değil." dedi.