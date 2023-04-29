Erman Toroğlu Konyaspor - Trabzonspor maçının ilk yarısını değerlendirdi! "Hakemi anlayamadım"

Konyaspor ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında karşı karşıya geldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, müsabakanın ilk yarısını değerlendirdi. Maçın hakemi Cihan Aydın hakkında konuşan Toroğlu, "Hakem pozisyonu VAR'da izlemeden önce nasıl göremedi onu anlamadım. Bakasetas atılmak istedi. Bir futbolcu bu hareketi yapıyorsa; 'Oynamak istemiyorum' kırmızı kartıdır bu. Bu hareket taammüden adam öldürme" dedi.