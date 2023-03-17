Erman Toroğlu Konyaspor-Galatasaray maçının ilk yarısını yorumladı: Deplasmanda rahat oynuyor!

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Erman Toroğlu, karşılaşmanın ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, "Galatasaray deplasmanda daha rahat oynuyor. Çünkü rakipler Galatasaray'ın üstüne geliyor. Galatasaray iyi top kullanan futbolcuları var. 2 dakika, 3 dakika, bunu yaptıkları zaman o kaliteli oyuncular rakibe üstünlük sağlıyor. Galatasaray 2'yi bulursa rahatlar." dedi.