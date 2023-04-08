Erman Toroğlu Kasımpaşa-Trabzonspor maçının ilk yarısını değerlendirdi! "Şampiyon olmak şart değil"

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısını A Spor yorumcusu Erman Toroğlu değerlendirdi. Toroğlu, "Şampiyon olduktan sonra Trabzonspor'un bu durumda olması kolay değil. Bir şeylere karar verilmesi lazım. İlla şampiyon olmak şart değil. Kavga eden bir takım sahada olmalı. Ona göre de bir teknik direktör bulunmalı" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | TRABZONSPOR HABERLERİ