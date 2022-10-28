Erman Toroğlu Karagümrük - Galatasaray maçının ilk yarısını değerlendirdi! "Var'a yabancı gelmesi lazım"

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında F. Karagümrük ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Haftanın açılış maçında ilk yarı golsüz beraberlikle tamamlandı. Erman Toroğlu maçın ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Galatasaray bir türlü işi rayına koyamadı. Galatasaray topla oynuyor gözükse de hiçbir zaman oyunu tamamen eline alamadı. Verilen kırmızı kart kararı enteresan. Var'a yabancı gelmesi lazım." dedi.