Erman Toroğlu: Kalitesizlik belli oluyor!

Süper Lig'in 2021 - 2022 sezonu sona erdi. Trabzonspor, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 21 puan önünde şampiyon olurken Yeni Malatya, Çaykur Rizespor, Altay, Göztepe ve ve Yeni Malatya küme düştü. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu sezon hakkında çarpıcı bir detay ortaya koydu. Toroğlu, "Birinci ve ikinci arasındaki puan farkı ile düşen takımlarla kalan takımlar arasındaki puan farkına bakın. Bu kadar kalitesiz bir ligde anca bu kadar puan farkı çıkar. Puan cetvelinden ligin kalitesizliği belli oluyor." dedi.