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Web Tv Video Erman Toroğlu İstanbulspor-Trabzonspor maçında Vitor Hugo'nun pozisyonunu yorumladı! Faul doğru mu?
Erman Toroğlu İstanbulspor-Trabzonspor maçında Vitor Hugo'nun pozisyonunu yorumladı! Faul doğru mu?

Erman Toroğlu İstanbulspor-Trabzonspor maçında Vitor Hugo'nun pozisyonunu yorumladı! Faul doğru mu?

06.08.2022 | 01:36

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında konuk olduğu İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin 43. dakikasında Vitor Hugo'nun İstanbulspor'un kalecisi David Raagaard Jensen'e yaptığı hareketin faul olup olmadığı çok tartışıldı. A Spor'un usta yorumcusu Erman Toroğlu, maç sonu pozisyonu değerlendirirken, "Kaleci topa yükseliyor ama vuramıyor. Ona karşı bir hareket yok. Faul maul yok burada." dedi.

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