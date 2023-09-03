Erman Toroğlu G.Saray'ın penaltısını yorumladı: Karar doğru mu?

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. 72. dakikada Galatasaray'da Icardi yerde kalması sonucundan Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. Sarı kırmızılıların Arjantinli yıldız oyuncusu penaltı vuruşunda topu ağlara gönderdi. A Spor'un usta yorumcusu Erman Toroğlu, maç sonrası 90+1 programında Icardi'ye yapılan müdahaleyi ve Ali Şansalan'ın penaltı kararını değerlendirdi ve "Icardi topla rakip arasına giriyor. Yandan girdiği için rakibi Icardi'yi göremiyor. Karar doğru" dedi.