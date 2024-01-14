Erman Toroğlu Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ilk yarısında o isme dikkat çekti! "Devreye girmesi lazım"

Erman Toroğlu, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Gaziantep FK, Fenerbahçe'ye geniş alan bırakmıyor. Fenerbahçe ceza sahasına giremiyor. Fenerbahçe'nin şut denemesi lazım ama bunu yapmıyor. Kenarlara fazla inmediler. Dzeko istediği topları alamıyor. Fenerbahçe golü bulana kadar bu böyle gider. Gaziantep ne zamana kadar dayanır bilinmez. Burada İsmail Kartal'ın devreye girmesi lazım" ifadelerine yer verdi. İşte o sözler...