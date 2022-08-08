Erman Toroğlu Fenerbahçe Ümraniyespor maçının ilk yarısını değerlendirdi

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Ümraniyespor'u konuk etti. Maçın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona ererken, A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ilk 45 dakikayı yorumladı. Toroğlu, Fenerbahçeli yıldız Emre Mor'dan övgüyle bahsederken, "Fenerbahçe çok fazla transfer yaptı. Ümraniyespor ise sessiz kaldı ancak halı saha maçı gibi bir karşılaşma oldu. Fenerbahçe'de hücumda en iyi isim Emre Mor. Emre rakibi sirkeliyor resmen. " dedi.