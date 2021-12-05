Erman Toroğlu Fenerbahçe Rizespor maçının ilk yarısını değerlendirdi! "Futbolcular huzursuz"

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona eren ilk 45 dakikayı değerlendirdi. Vitor Pereira'yı sert dille eleştiren Toroğlu, "Bu teknik adam futbolcuları ve takımı ısıtamadı. Futbolcular, bu teknik adamla huzursuzlar, rahat değiller. Ne oynayanlar ne de kenarda oturanlar güveniyorlar." şeklinde konuştu. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)