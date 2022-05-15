Erman Toroğlu Fenerbahçe Karagümrük maçındaki penaltı beklenen pozisyonunu değerlendirdi!

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Heyecan dolu karşılaşma golsüz berabere sona erdi. Maç içerisinde yaşanan penaltı pozisyonunu A Spor yorumcusu Erman Toroğlu yorumladı. Toroğlu, "Serdar dursa ve Viviano gelse o zaman tamam ama burada top geldiği anda Serdar'ın müdahalesi ile Viviano dağılıyor. Darbeyi alınca da topa dokunamıyor." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...