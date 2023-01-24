Erman Toroğlu değerlendirdi! Ümraniyespor'un Fenerbahçe maçında attığı golden önce faul var mı?

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Ümraniyespor'la karşı karşıya geldi ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin 90+8. dakikasında ev sahibi ekibin Umut Nayir ile attığı gol, VAR incelemesi sonucu iptal edildi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu bu pozisyonu değerlendirdi. Toroğlu, "Glumac, hakemin gözünün önünde Batshuayi'ye faul yapıyor. Hakem bunu nasıl göremez! VAR'ı bekliyor. Futbolu bilmiyor, oyna diyor." ifadelerine yer verdi.