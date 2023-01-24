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Web Tv Video Erman Toroğlu değerlendirdi! Ümraniyespor'un Fenerbahçe maçında attığı golden önce faul var mı?
Erman Toroğlu değerlendirdi! Ümraniyespor'un Fenerbahçe maçında attığı golden önce faul var mı?

Erman Toroğlu değerlendirdi! Ümraniyespor'un Fenerbahçe maçında attığı golden önce faul var mı?

24.01.2023 | 00:22

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Ümraniyespor'la karşı karşıya geldi ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin 90+8. dakikasında ev sahibi ekibin Umut Nayir ile attığı gol, VAR incelemesi sonucu iptal edildi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu bu pozisyonu değerlendirdi. Toroğlu, "Glumac, hakemin gözünün önünde Batshuayi'ye faul yapıyor. Hakem bunu nasıl göremez! VAR'ı bekliyor. Futbolu bilmiyor, oyna diyor." ifadelerine yer verdi.

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