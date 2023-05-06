Erman Toroğlu değerlendirdi! Antalyaspor - Beşiktaş maçında Bünyamin Balcı'ya verilen kırmızı kart kararı doğru mu?

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı'nın 83. dakikada gördüğü kırmızı kart pozisyonunu değerlendirdi. Toroğlu, "Kaleye çarpraz bir pozisyon. Sağ taraftan da oyuncu geliyor. Bünyamin, Redmond'u düşürmese sağdaki oyuncu Redmond'u yakalar mı? Yakalayamazsa kırmızı kart. Mete Kalkavan burada sarı kart veriyor. VAR'dan sonra sarıyı iptal edip kırmızı veriyor. Hakem için siyah-beyaz hata. Bu hakem İstanbulspor-Giresunspor maçında da aynı hatayı yapıyor. Hala maç veriyorlar. Öteki hakemler dışarıda kalıyor. Bunu görüp vermiyorsan çıkma maça." ifadelerine yer verdi.