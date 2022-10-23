Erman Toroğlu Boey ve Abdülkerim'in kırmızı kartlarını yorumları! "Beşiktaş derbisinde..."

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, evinde Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı kırmızılılarda Abdülkerim Bardakçı ve Sacha Boey kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. Erman Toroğlu, iki oyuncunun 13. haftadaki Beşiktaş derbisinde oynama ihtimallerini yorumladı. Toroğlu, "Boey bariz gol şansından atıldığı için 2 maç ceza görmez ama Abdülkerim neredeyse rakibinin ayağını kıracaktı. Abdülkerim 2 maç ceza yer." dedi.