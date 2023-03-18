Erman Toroğlu Beşiktaş - İstanbulspor maçındaki penaltı pozisyonunu yorumladı!

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, evinde İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Konuk ekibin 75. dakikasında penaltı beklediği pozisyonu Erman Toroğlu yorumladı. Toroğlu, "Burda bir temas var. Fakat Mert topa gelirken temas ediyor. İstanbulsporlu oyuncu da pozisyonu kaybediyor. Bundan sonra yapacağı tek bir şey var. Kendini bırakıyor. Halbuki Colley'e yaslansa penaltıyı da alacak Mert'i de taca çıkartacak. Colley sana lokum gibi pozisyon hazırlıyor. Omzunu yasla ve ayağını koy. Kaleci taca çıkacak ve sen de topla gideceksin. Ya da penaltı olacak. Öyle penaltı olmaz. Yedirememişsin." açıklamasında bulundu.