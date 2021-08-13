Erman Toroğlu Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısını değerlendirdi! "Başka hakem olsa atardı"

Süper Lig'de sezonun açılış maçında son şampiyon Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısını değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, flaş bir yorumda bulundu. Toroğlu, "Ghezzal iki kere rakibine arkadan tokat attı. Başka hakem olsa Ghezzal'ı atardı. Rosier biraz sakat oynuyor. Hırslı oynuyor ama biraz da fazla basıyor. Dikkat etmesi lazım." dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)