Erman Toroğlu Antalyaspor - Trabzonspor maçının ilk yarısını değerlendirdi! "Akılları maçta değil"

Son dakika Trabzonspor haberleri: A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Antalyaspor - Trabzonspor maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Ben Trabzonspor'u da ilk yarıda beğenmedim. Tabii Şampiyonlar Ligi maçında tüm akıllar orası normaldir. Trabzonspor 3 maç kaybetsin ama Şampiyonlar Ligi'ne kalsın yine de. O müziği duyalım, farklı bir olay. Oralarda sürekli olalım artık" dedi. (TS spor haberi)