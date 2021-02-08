Erman Toroğlu: 4 hakeme bir süre maç verilmeyecek

Eski hakem ve A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında yetersiz performans ve Merkez Hakem Kurulu'nun direktiflerini yerine getiremedikleri için Süper Lig'de görev yapan 4 hakemin kızağa çekileceğini açıkladı. Aldığı duyumlara göre Suat Arslanboğa, Alper Ulusoy, Mustafa Öğretmenoğlu ve Atilla Karaoğlan'ın bir süre karşılaşmalarda düdük çalamayacağını belirten Erman Toroğlu, "Dikkat edin son haftada ne VAR'da ne de maçlarda görev yaptılar. Sezon sonuna kadar da olmayacaklar" ifadesini kullandı.