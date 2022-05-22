Ergin Ataman'dan Avrupa Şampiyonası yorumu! "Milli takım ile..."

Euroleague finalinde Anadolu Efes, Real Madrid ile karşılaştı. Belgrad'da oynanan zorlu mücadeleyi temsilcmiz 58-57 kazanarak üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Anadolu Efes Koçu Ergin Ataman maçtan sonra önemli açıklamalarda bulundu. Ataman, "Zor günler geçirdik ama karamsarlığa kapılmadık. Anadolu Efes ekibi olarak hep dik durduk. Önemli bir görev daha var. Türk Milli Takımı ile Avrupa şampiyonluğu kaldı. Burayı tamamladık. İnşallah milli takımımızla Eylül ayında şampiyon olacağız." dedi.