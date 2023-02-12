Enkazdan çıkan Buğra Icardi'ye seslendi! "Seni çok seviyorum"

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kalan ve 130 saat sonra kurtarılan Galatasaray taraftarı Buğra, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'ye mesaj gönderdi. Küçük Buğra, "Icardi seni çok seviyorum" dedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma sebep olan 2 büyük deprem, yaklaşık 13.5 milyon insanı etkiledi.

Deprem felaketinden 130 saat sonra sağ çıkan Buğra, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'ye mesaj gönderdi.

Buğra, "Icardi seni çok seviyorum. İyi ki Icardi olmuşsun." ifadelerini kullandı.