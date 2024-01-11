EMS Yapı Sivasspor - Galatasaray maçı sonrası Erman Toroğlu'dan penaltı yorumu! "Top ele gelmeden önce..."

EMS Yapı Sivasspor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında 1-1 berabere kaldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Abdulkadir Parmak'ın EMS Yapı Sivasspor ceza sahası içerisindeyken topa elle müdahale ettiği pozisyonu yorumladı. Toroğlu, "Top ele gelmeden önce topa bakmıyor. Niyeti var mı bilmiyorum, günahı boynuna. VAR buna bir şey yapamaz. Hakem her şeyi görüyor. Bana sorarsan bilerek elle oynamıyor." ifadelerini kullandı.