Dursun Özbek'ten 'Dostluk tırları' sözleri! "Birliktelik mesajımız"

Kahramanmaraş'ta yaşanan 2 büyük felaketin ardından spor kulüpleri, bölgeye yardım göndermeye devam ediyor. İstanbul'un 3 büyük kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ortak bir proje ile 'Dostluk tırları' adı altında deprem bölgesine yardımını sürdürüyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, önemli açıklamalarda bulundu. Özbek, "İstanbul 3 büyük kulüp olarak organizasyon yapıyoruz. Ortak manada yardım tırı. Bu bizim birliktelik mesajımız. Daha doğrusu spordaki rekabetin yeşil sahalarda kalması, sahaların dışında dost olmanın göstergesi olarak kabul etmek lazım." ifadelerini kullandı.