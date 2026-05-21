Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan: Etnospor Kültür Festivali bir aile birlikteliğidir

Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2026 11:37 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2026 11:44

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, 8. Etnospor Kültür Festivali'nin açılış gününde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Etnospor Kültür Festivali bir aile birlikteliğidir. Festivalimiz boyunca geleneksel sporları ve oyunları geleneksel tatları, geleneksel sanatları bir arada yaşama ve deneyimleme fırsatı bulacağız. Festivalimizin en büyük misafirleri yine çocuklarımız olacak, çünkü çocukların oyunla kurduğu bağın kültürle kurdukları ilk bağ olduğuna inanıyoruz." dedi. İşte o sözler...