Domenec Torrent Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşma sonrası teknik direktör Domenec Torrent açıklamalarda bulundu. İspanyol hoca, "Takım arkadaşları kadar Kerem de çok iyi oynuyor. Her zaman gol atanlar biraz daha öne çıkıyorlar ama takım olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum." dedi. İşte o açıklamalar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)