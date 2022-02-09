Denizlispor 1-2 Trabzonspor | MAÇ ÖZETİ İZLE (Denizlispor Trabzonspor maç özeti izle)
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu karşılaşmalarında Trabzonspor deplasmanda Denizlispor ile karşılaştı. Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa ilerleyen ve hedefi çifte kupa olarak belirleyen Fırtına, Denizlispor engelini 2-1 ile geçti ve adını çeyrek finale yazdırdı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller Hüseyin Türkmen ve Kouassi'den geldi. Denizlispor'un tek golünü ise Bekir kaydetti. İşte Denizlispor - Trabzonspor maçının özeti...