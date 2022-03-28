Çilimli-Beyköy maçı sonrası ortalık savaş alanına döndü

Son dakika spor haberleri: Düzce'de Çilimli Belediyespor ile Beyköy Belediyespor arasında oynanan Bölgesel Amatör Lig (BAL) maçı sonrası ortalık savaş alanına döndü. Polisler, kavga eden futbolculara biber gazıyla müdahale etti. İşte o anlar...

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Çilimli Belediyespor ile Beyköy Belediyespor, dün Çilimli İlçe Stadı'nda karşı karşıya geldi. Çilimli Belediyespor'un 2-1 galip geldiği maçın bitiş düdüğüyle birlikte Beyköy Belediyespor oyuncuları, rakip oyunculara saldırdı. Kavganın büyümesiyle birlikte yedek kulübesindeki futbolcular ve yöneticiler de olaya dahil oldu. Polis, kavga eden futbolculara biber gazıyla müdahale etti. 5 futbolcu aldığı darbelerle yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alınan 3 kişi serbest bırakıldı.