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Web Tv Video CEV Kupası şampiyonu Eczacıbaşı Dynavit yurda döndü!
CEV Kupası şampiyonu Eczacıbaşı Dynavit yurda döndü!

CEV Kupası şampiyonu Eczacıbaşı Dynavit yurda döndü!

23.03.2022 | 19:01

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası finalinde 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Allianz MTV Stuttgart'ı deplasmanda da 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı. Ülkemize büyük gurur yaşatan Eczacıbaşı takımı kupa ile İstanbul'a geldi. Takımın yıldız isimlerinden Hande Baladın, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Baladın, "2018'den sonra bu kupayı ülkemize getirmek çok önemliydi. CEV kupasını kazanmak istiyorduk. Şimdi önümüzde lig maçları var. Sahada savaşarak önümüzdeki hedeflerine kazanmak istiyoruz." dedi.

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