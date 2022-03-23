CEV Kupası şampiyonu Eczacıbaşı Dynavit yurda döndü!

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası finalinde 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Allianz MTV Stuttgart'ı deplasmanda da 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı. Ülkemize büyük gurur yaşatan Eczacıbaşı takımı kupa ile İstanbul'a geldi. Takımın yıldız isimlerinden Hande Baladın, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Baladın, "2018'den sonra bu kupayı ülkemize getirmek çok önemliydi. CEV kupasını kazanmak istiyorduk. Şimdi önümüzde lig maçları var. Sahada savaşarak önümüzdeki hedeflerine kazanmak istiyoruz." dedi.