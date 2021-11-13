Canlı yayında Berke'ye çarpıcı sözler! "F.Bahçe'yi kaleci transferine götürür"

Fenerbahçe milli arada Galatasaray derbisi için çalışmalarını sürdürüyor. Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrasında kaleyi devralan Berke Özer, henüz beklenen performansı sahaya yansıtamadı. A Spor yorumcusu Taner Karaman, Berke için çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karaman, "Fenerbahçe şu ana kadar Berke'den istenen performansı alamadı. Altay'ın çok gerisinde. Fenerbahçe mutlaka yedek kaleci arayışına girecektir. Yedek kaleci, kaleyi devraldığında sizi geriye götürüyorsa bu biraz can sıkıcı olabiliyor. Berke mutlaka toparlanacaktır. Derbide Galatasaray'ın tehlikeli atak sayısı fazla olacaktır. O yüzden Berke'nin kariyer maçı olacağını düşüyorum. Kötü performans devre arasında kaleci transferi gündemini getirir, iyi performans sözleşme uzatmaya kadar götürür." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)