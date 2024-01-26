Canlı yayında açıkladı! İşte Sacha Boey'in Galatasaray'dan Bayern Münih'e transferinde kasaya girecek rakam

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak yıldız ismin Bayern Münih'e transfer durumuyla ilgili olarak gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. İşte detaylar...

Galatasaray'da gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezlerinden olan Sacha Boey, için flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Bayern Münih Fransız sağ bek için Galatasaray'la resmi transfer görüşmelerini sürdürürken, anlaşmanın sağlandığı ifade edildi.

Gelinen noktayı açıklayan A Spor muhabiri Emre Kaplan, "Sacha Boey için artık iş son noktada. Rennes'e verilecek %15'lik pay ve belli menajer komisyonları var. Galatasaray'ın kasasına nakit olarak 25 milyon € üzerinde bir rakam girecek." ifadelerini kullandı.