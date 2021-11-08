Canlı yayında açıkladı! Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye geri dönüyor mu?

Fenerbahçe'de Kayserispor beraberliği ile yönetim istifa sesleri yükselmeye devam ediyor. Son 4 maçta 1 puan toplayabilen sarı lacivertlilerin tribünlerinden 'Aziz Yıldırım' tezahüratları yapıldı. Usta yorumcu Zeki Uzundurukan, konu ile ilgili flaş yorumlarda bulundu. Uzundurukan, "Fenerbahçe'de taraftar yönetim istifa çağrısı dışında Aziz Yıldırım göreve tezahüratı da yaptı. Bu sesler daha da yükselecektir. Bunlar tesadüf değil, bir hazırlık var belli ki." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)