Burak Yılmaz : Benim için son Dünya Kupası

A Milli Futbol Takımı, Katar 2022 Dünya Kupası bileti için Porto'nun Dragao Stadyumu'nda Portekiz ile karşılaşacak. Zorlu mücadele öncesinde milli takım kaptanı Burak Yılmaz basın karşısına çıktı. Yılmaz, "Biz de Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz Portekiz de istiyor. Portekiz ile Porto'da oynamak daha da farklı. Dünyanın en büyük oyuncusu burada oynuyor. Ancak biz buraya elenmiş gibi gelmedik. Bizim de hedeflerimiz var. Çok zor bir kura çektik. Biz ülkemizi Dünya Kupası'nda temsil etmek istiyoruz. Fonte, sahada arkadaşlık olmayacak derken doğru söylemiş. Yarın arkadaşlık olmayacak sahada. Birbirimizi tanımanın bir avantaj ya da dezavantaj olacağını sanmıyorum. Bunlar büyük maçlar. Cristiano Ronaldo'nun son dünya kupası mı olacak bilmiyorum ama benim son dünya kupam olacak, bundan eminim." dedi.