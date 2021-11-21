Burak Elmas açıkladı! Fenerbahçe derbisi sonrası Galatasaray'dan flaş hamle

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonunda Galatasaray Başkanı Burak Elmas basın toplantısına katıldı. Elmas "Yarın TFF'den randevu isteyerek TFF'ye gideceğim. Ayrıca MHK Başkanı'nın da katılmasını isteyeceğim ve Halil Umut Meler'in maç raporunun açıklanmasını isteyeceğim. Zaten bazı hakemlerin raporlarını bazı kulüplere el altından veriyorlar." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)