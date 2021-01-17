BJK son dakika: Beşiktaş - Galatasaray derbisi sonrası Emre Kocadağ'dan Mandzukic açıklaması!

Son dakika Beşiktaş (BJK) transfer haberi: Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı 2-0'la geçti. Mücadele sonrası siyah-beyazlıların asbaşkanı Emre Kocadağ, açıklamalarda bulundu. Transfer konusuna değinen Kocadağ, "Oyunculara, Beşiktaş gerçekleri ve menfaatlerine uygun teklifleri yapıyoruz. Bizim için bizim yaptığımız teklif önemli. Biz o teklifi Mandzukic'e yaptık. Şu anlık bir gelişme yok. Bizim teklifimizi olumlu görmedi gibi geliyor" ifadelerini kullandı.