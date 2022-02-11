Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal A Spor'a özel açıklamalarda bulundu! "Ersin varken..."

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Beşiktaş evinde Göztepe'yi ağırladı. Normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maç penaltılara gitti ve ev sahibi penaltılarda kazanarak üst tura yükseldi. Beşiktaş'ın başarılı ismi Rachid Ghezzal maçtan sonra A Spor'a konuştu. Ghezzal, "Bu sene zor geçiyor ama her maçı bu şekilde oynamamız lazım. Maçı ve turu hakettiğimizi düşünüyorum. Ersin varken son penaltılara kalmıyor. Birçok kez bizi kurtardı. Umarım böyle devam eder." dedi.