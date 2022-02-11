 SON DAKİKA
Web Tv Video Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal A Spor'a özel açıklamalarda bulundu! "Ersin varken..."
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal A Spor'a özel açıklamalarda bulundu!

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal A Spor'a özel açıklamalarda bulundu! "Ersin varken..."

11.02.2022 | 00:03

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Beşiktaş evinde Göztepe'yi ağırladı. Normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maç penaltılara gitti ve ev sahibi penaltılarda kazanarak üst tura yükseldi. Beşiktaş'ın başarılı ismi Rachid Ghezzal maçtan sonra A Spor'a konuştu. Ghezzal, "Bu sene zor geçiyor ama her maçı bu şekilde oynamamız lazım. Maçı ve turu hakettiğimizi düşünüyorum. Ersin varken son penaltılara kalmıyor. Birçok kez bizi kurtardı. Umarım böyle devam eder." dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor