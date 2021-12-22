Beşiktaş'ta Josef de Souza endişesi! Göztepe maçında...

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Son olarak ligde Fenerbahçe ile berabere kalan siyah beyazlılar, bu maçı kazanarak önemli bir galibiyet almak istiyor. Öte yandan Kara Kartal'da Josef de Souza'nın durumu ise merak konusu. A Spor muhabiri Sercan Dikme, siyah beyazlılardaki son gelişmeleri aktardı. Dikme, "Beşiktaş'ta 1 kesin eksin var. Adalesindeki problem sebebiyle o isim Gökhan Töre. Öte yandan kasığında çekme bulunan Josef de Souza'nın durumu ise yarın belli olacak" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...