Beşiktaş'ın yıldızlarına sert sözler! "1 dakika oynatmayın"

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş evinde Başakşehir'i konuk etti. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi. A Spor yorumcusu Reha Kapsal, Cyle Larin ve Michy Batshuayi hakkında çok sert konuştu. Kapsal, "Batshuayi'yi 1 dakika bile oyuna sokmam. Larin 87'de girmesin. Larin geriye koşmuyor. Larin sezonu kapatmış. Larin'i çıplak gözle izlediğinde önünden oyuncu geçiyor ve ayağını bile uzatmıyor. Oynatmayın. Batshuayi geri mi dönecek Chelsea'ye? Bırakın dönsün. Batshuayi'den fayda gelmez." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)