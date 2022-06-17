Beşiktaş'ın yeni transferi Romain Saiss imza sonrası konuştu!

Beşiktaş'ın yeni transferi Romain Saiss, imzası sonrası açıklamalarda bulundu. Faslı stoper, "Beşiktaş'a gelmemdeki en önemli sebeplerden biri coşkulu ve tutkulu taraftara sahip olması. Takımını durmadan destekleyen, savaşan bir takım isteyen taraftarı var Beşiktaş'ın. Bunu biliyordum. Çok özel bir taraftara sahip Beşiktaş. Benim anlayışım da böyledir; maç kaybedilir ama kötü savaşılamaz. Savaşmadan kaybedilemez. Wolves taraftarına sorarsalar, benim ne kadar savaşçı olduğumu bilirler" dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni transferi Romain Saiss, siyah-beyazlı formayla başarılı olacağına inandığını söyledi.

Siyah-beyazlı kulübün resmi yayın organı BJKTV'ye açıklamalarda bulunan Saiss, Beşiktaş'ın hem Türkiye'de hem de Avrupa'da üst sıraları hedefleyen bir takım olduğunu belirtti.

Transferine değinen tecrübeli stoper, "Gerçekten çok mutluyum. Beşiktaş'ın bana ona ilgisini ilk duyduğum zaman ciddi anlamda heyecanlandım ve mutlu oldum. Hayatımın yeni bir dönemine başlıyorum. Burada çok başarılı olacağıma ve herkese en iyisini göstereceğime inanıyorum." diye konuştu.

İstanbul'u, burada oynamış birçok arkadaşından dinlediğini ifade eden 32 yaşındaki Faslı futbolcu, teknik direktör Valerien Ismael'le çalışacak olmaktan duyduğu memnuniyeti de dile getirerek, şunları aktardı:

"Hocamızın futbolculuğu büyük kariyer. Çok iyi bir oyuncuydu. Bayern Münih'in eski oyuncusu. Onun gibi bir tecrübeyle çalışmak benim için çok değerli. İngiltere'deki kariyerinde de çok başarılı oldu. Çok büyük beklentiye sahip olmayan takımlarda iyi iş çıkardı. Takımını geliştiren bir hoca. Hocalık başarısını görüyorum ve beğeniyorum. Kendisiyle iyi iletişimimiz var. Transfer sürecinde çok konuştuk. Benden neler istediğini aktardı. Onunla çalışacak olmaktan dolayı mutluyum."

Saiss, "Beşiktaş'a gelmemdeki en büyük etkenlerden biri, böyle bir taraftara sahip olması. Beşiktaş çok özel bir taraftara sahip. Savaşan futbolcuyu seven bir taraftar. Benim oyun anlayışım da böyle. Kötü oynanabilir ama kötü savaşılamaz. Ben maçın son anına kadar savaşan, çarpışan bir oyuncuyum. Beşiktaş taraftarı da bunu görecek. Taraftarla çok iyi ilişkimiz olacak." diyerek sözlerini tamamladı.